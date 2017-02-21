Türkan Saylan İsmi Söke’de Ölümsüzleşti

Söke'de Turgut Özal Bulvarı üzeri Demiryolu kenarında bulunan parka Türkan Saylan'ın adı verildi.

Söke'de Turgut Özal Bulvarı üzeri Demiryolu kenarında bulunan parka Türkan Saylan'ın adı verildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin kurucularından olmasının aynında Tıp Dünyasına adını yazdıran isimlerden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait parka Türkan Saylan'ın adının verilmesiyle ilgili olarak tören düzenlendi. Törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, ÇYDD Aydın Şube Başkanı Nurten Atalay, ÇYDD Söke Şube Başkanı Meliha Özkesici başta olmak üzere mahalle muhtarları, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk konuşmayı ÇYDD Söke Şube Başkanı Meliha Özkesici yaptı. Özkesici konuşmasında; "İyi bir doktor, akademisyen, sosyal sorumluluk sahibi, bir aydın. Atatürkçü, Cumhuriyet kadını, hastalığının son zamanlarında kendisine yapılmayan kalmadı. Türkiye'de Cüzzam denilen hastalığın kökünü kazıdı. Ülkede kız çocuklarının okutulması için büyük çaba gösterdi" diyerek Türkan Saylan hakkında bilgiler verdi. Meliha Özkesici parka Türkan Saylan isminin verilmesi tekliflerini ileten belediye meclis üyeleri ve geçekleşmesini sağlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

ÇYDD Söke Şube Başkanı Meliha Özkesici, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çiçek takdim etti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin parka Türkan Saylan adının verilmesini istediğini ve bu teklif karşısında çok memnun olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Büyükşehir meclisimize gelen öneri mecliste bulunan tüm partilerin meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Bu da bizim için ayrı bir gururdur" dedi. Türkan Saylan'ın hayatı boyunca iki hastalık cüzzam ve cehalete karşı savaştığını söyleyen Başkan Özlem Çerçioğlu; "Aydın Büyükşehirin kapıları bilime her zaman sonuna kadar açık oldu, bundan sonrada sonuna kadar açık olacak. Tüm derneklerimizin yanında olduk her zaman yanında olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Özlem Çerçioğlu ve protokolün diğer katılımcıları tarafından açılış kurdelesi kesildi. Konfetilerin atıldı, tavuk-pilav dağıtıldığı, bandonun renk kattığı törenin ardından; park tabelası önünde anı fotoğrafı çekildi. Törenin bitimiyle birlikte Sökeli vatandaşlar Başkan Özlem Çerçioğlu ile bol fotoğraf çektirdi.