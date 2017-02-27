Türkçe Elçilerinin Eğitim Programı Başladı

Yurt Dışı Türk Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) birimi...

Yurt Dışı Türk Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) birimi tarafından düzenlenen "Yabancılara Türkçe öğretimi, Eğiticinin Eğitimi" sertifika programı başladı.

Eğitimlerin ilk gününde Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda açılış program düzenlendi. Programa, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Akkaya, eğitimde yer alan öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sertifika programı hakkında bilgi veren TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Akkaya, 24 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında Mediko Konferans Salonunda gerçekleşecek eğitimlere üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okuyan veya bu bölümlerden mezun olan toplam 109 kişinin katılacağını ifade etti. Eğitimlerin içeriği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akkaya, "Türkiye'de özellikle Suriyelere Türkçe öğretilmesi konusunda büyük bir talep ve beklenti var. Bu doğrultuda da eğitimlerimize hem Adıyaman'dan hem de çevre illerden yoğun bir talep oldu. 18 gün sürecek olan eğitimlerde pek çok alanda öğrencilerimize eğitimler verilecek. Eğitimlerde üniversitemiz akademisyenlerinin yanı sıra farklı üniversitelerden öğretim üyeleri de görev alacak. Buradan mezun olan öğrencilerimiz sivil toplum kuruluşlarında, özel kurslarda ve devletimizin ilgili birimlerinde iş sahibi olabilecekler. Böylece Türkçenin daha doğru bir şekilde öğretilmesine katkı sunacaklar" diye konuştu.