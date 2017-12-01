Turkcell çeyrek asırdır engel tanımıyor

Yaklaşık çeyrek asırdır engellilerin önündeki sosyal bariyerleri yıkmak için ürün ve hizmetlerini seferber eden Turkcell, Dünya Engelliler Farkındalık Gününde yine bir ilke imza atarak dünyanın ilk işitme engelli platformunu hayata geçirdi.

Turkcell çeyrek asırdır engellilerin önündeki sosyal bariyerleri kaldırmayı hedefledi ve sosyal sorumluluk projeleri, ürün ve hizmetleriyle toplam 1 milyon engelliye ulaştı.

Engelli olmayı fiziksel eksiklik değil, sosyal bariyerlerden kaynaklanan bir farklılık olarak gördüklerini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün “Bugüne kadar teknolojimizle ve sosyal sorumluluk projelerimizle bu 5 milyon engellinin 1 milyonuna ulaşmayı başardık. Yalnızca onlara değil çevrelerinde temas halinde oldukları tüm kişilere dokunduk. Bu sayı yeni çözümlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle gün geçtikçe artıyor. Bir gün Türkiye’deki 80 milyon ile elele verip tüm engelli bireylerimizin önündeki engelleri yıkmayı hayal ediyoruz. Turkcell olarak atılan her adımın değişimi başlatmak için önemli olduğuna inanıyoruz "dedi. Feride İÇKİLLİ