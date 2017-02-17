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Turkcell Enerji Ticareti Şirketi Kuracak

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Turkcell Enerji Ticareti Şirketi Kuracak
Turkcell, 2 milyon lira sermayeyle elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağını açıkladı.

Turkcell, 2 milyon lira sermayeyle elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağını açıkladı.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracak. 2 milyon lira sermayeyle kurulacak şirketin, tescil ve ilan işlemlerinin ardından faaliyet izni almak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna lisans başvurusunda bulunacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından, 2.000.000.-TL (İkimilyon Türk Lirası) sermayeli, işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan satış, perakende satış olan bir şirket kurulması amacıyla, Şirket kuruluşunun tescil ve ilanı için başvuruda bulunulacaktır".

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