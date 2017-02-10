  • BIST 88.870
  • Altın 145,274
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,9204
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Turkcell Grubu 2017’de 2 Bin 300 Kişiye İlave İstihdam Sağlayacak

» »
Turkcell Grubu 2017’de 2 Bin 300 Kişiye İlave İstihdam Sağlayacak
16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacağını açıkladı.

16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacağını açıkladı.

Turkcell Grubu, hayata geçirilen yeni yatırımlar ve artan insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermek üzere 2017'de 250'si GNÇYTNK programında geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planladığını açıkladı. Şirket yaptığı yatırımların karşılığında artan iş hacmini karşılamak amacıyla çalışan sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan'da hizmete giren 4.5G'de gerek ihale bedeli gerekse altyapı yatırımı olarak Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yaptığını belirten Turkcell, bu yatırımlar sayesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i dünyanın en hızlı mobil internetine sahip şehirleri arasına taşıdığını, kısa sürede yüzde 82'lik kapsama sağladığını bildirdi. Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı ve kaliteli 4.5G hizmetlerinden birini sunduğunu kaydeden şirket, müşterilerinden üçte ikisi 4.5G'ye geçtiğini bildirerek, 4.5G kullanan müşterilerin ortalama aylık data kullanımı 5 GB'a ulaştığını açıkladı.

Yatırımlarının yüzde 95'ini data odaklı hedeflerle gerçekleştirdiğini söyleyen Turkcell, kurduğu altyapı üzerinde çalışacak ürün ve servis portföyüyle hizmet kalitesini yalnızca Türkiye'de değil dünyada da kullanıma açtığını, BiP ve fizy başta olmak üzere Turkcell TV+, Goller Cepte, lifebox, Merhaba Umut gibi ürün ve servislerin toplam indirilme sayısı 45 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Turkcell Grubu olarak entegre telekom hizmetleri pazarında liderlik vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı güçlendirecek yatırımlar yaparken, müşterilerimizin yeni ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye pazarındaki iddiamızı bölgeye taşıyoruz. 4.5G altyapısı ve bu omurga üzerinde yapılandırdığımız gelişmiş ürün ve servisler, sadece Turkcell'lilerin değil Türkiye'deki ve bölgedeki tüm operatör abonelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Böylesine geniş bir skalaya yayılan hizmet portföyümüz ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak üzere görev yapan 16 bin çalışanımız bulunuyor. 2017'de aramıza katılacak 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 yeni arkadaşımızla insan kaynağımızı daha da güçlendireceğiz. Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, teknolojinin sadece tüketeni değil üreteni olmak, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek gibi önceliklerimiz var. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız. Bu başarıyı desteklerken yeni iş alanlarıyla artan ihtiyacımızı karşılamak için güçleniyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz".

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İlk Yarıda Yükseldi10 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları10 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Bakan Elvan Müsiad’ta Cazibe Merkezleri Programını Anlattı10 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Kaldıraçlı İşlemlere Sınırlama Getirildi10 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Taşınır Rehin Sicil Sistemi Tanıtım Toplantısı10 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı10 Şubat 2017 Cuma 11:58
  • Türk Meyveleri Uçakla Seyahat Edecek Dünya Sofralarını Süsleyecek10 Şubat 2017 Cuma 11:58
  • Genel Sağlık Sigortasında Önemli Gelişme10 Şubat 2017 Cuma 11:23
  • Doğu Karadeniz’de 2 Milyon 627 Bin 702 Kişi İkamet Ediyor10 Şubat 2017 Cuma 11:18
  • Ak-kim’in 2014-2015 Yılı Sürdürebilirlik Raporunu Yayınladı10 Şubat 2017 Cuma 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti