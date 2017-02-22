Turkcell'den 2017’de 1500 kişiye istihdam

Turkcell Global Bilgi, 2017’de Anadolu’daki yatırımlarına hız kesmeden devam ederek, 2017 yılında Bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacak.

Anadolu’da binlerce kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Turkcell Global Bilgi, şu an Türkiye’de 14 lokasyonla müşterilerine hizmet veriyor. Bugün toplam 11 Bin 200 kişiye istihdam sağlayan Turkcell Global Bilgi, 2017’de Anadolu’daki yatırımlarına hız kesmeden devam ederek, 2017 yılında Bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacak.

Tüm lokasyonlarında kapasite kullanım oranını arttırma hedefi ile yıla başlayan şirketin yapacağı işe alımların en büyük hacmini müşteri temsilcisi pozisyonu oluşturacak. Müşteri temsilcisi dışında bilgi teknolojileri, finans, insan kaynakları, iş geliştirme gibi spesifik uzmanlık pozisyonları için de istihdam alanları açılacak. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Çağrı merkezleri sayesinde gençlerimiz iş bulmak için memleketlerini terk etmek zorunda kalmıyor" dedi.