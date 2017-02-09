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Turkcell’den Teknoloji Tutkunlarına Sevgililer Günü Kampanyası

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Turkcell’den Teknoloji Tutkunlarına Sevgililer Günü Kampanyası
Turkcell, Sevgililer Günü'ne özel teknoloji tutkunlarına özel kampanya hazırladığını açıkladı.

Turkcell, Sevgililer Günü'ne özel teknoloji tutkunlarına özel kampanya hazırladığını açıkladı.

Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sevdiklerine teknolojik hediyeler almak isteyenlere avantajlı bir kampanya hazırladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; teknoloji sevenlere özel kampanya ile tarifesinde kalma sözü vererek cihaz alan Turkcell müşterilerini peşin ödemede büyük indirimler bekliyor. Taksitle cihaz almak isteyenler ise Turkcell Finansman A.Ş'nin uygun ödeme planları ile 36 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında Vestel Venus V3 5040, Samsung Galaxy Grand Prime Plus, Alcatel Shine Lite, Samsung Galaxy On7, Samsung Galaxy S7 Edge ve Huawei P9 markalı akıllı telefonlar yer alıyor.

Ayrıca yapılan açıklamada, oyunseverlere özel hazırlanan kampanya ile Turkcell, sevdiklerine PlayStation hediye etmek isteyenlere cazip bir teklif sunuyor. Kampanya kapsamında Turkcell müşterileri 36 ay taksitle PlayStation4 500 GB modelinin sahibi olurken 12 ve 24 ay seçenekleri de yer aldığı kaydedildi.

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