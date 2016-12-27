Turkcell'in 'çevre dostu' altyapısı 'tasarruf' yapıyor

Turkcell, altyapısında kullandığı ürünleri yeniliyor. Çevre dostu olan dönüşüm projesi kapsamında yılda 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine de katkıda bulunulacak

Avrupa’nın en fazla frekans spektrumuna sahip operatörü Turkcell, bir yandan 4.5G şebekesine yatırım yapmaya devam ederken, diğer yandan 2G ve 3G şebekelerini de en son teknolojiler ile yenilemeye devam ediyor.

GÜNDE 200 BİN KWH TASARRUF

Modernizasyon projesi kapsamında altyapıda kullanılan bileşenler, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler ile yenilenirken, çevre dostu bu yaklaşım sayesinde günde yaklaşık 200 bin kWh, yılda ise 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine de katkı da bulunacak.

2017 yılı sonuna kadar devam edecek olan proje ile bir yandan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kapasiteler de artırılırken, diğer yandan da uçtan uca gelecek nesil iletişim teknolojilerine hazır bir altyapıya geçilmiş olacak. Turkcell, “ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi” ve “ISO 14064 - Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması” sertifikalarını almaya hak kazanan ilk mobil operatör olmasının yanı sıra bu sertifikaların denetim ve güncellemelerini de titizlikle sürdürüyor.