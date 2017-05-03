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Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

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Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı
3 Mayıs Türkçülük Günü Balıkesir'de düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

3 Mayıs Türkçülük Günü Balıkesir'de düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle tarihi Tren Garının önünde bir araya gelen binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Türkçülük Gününü kutladı. Ülkü Ocakları Balıkesir teşkilatının düzenlediği Türkçülük Gününde bir araya gelen ülkücüler ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar attılar.

Bayraklar ve sloganlar ile yürüdüler

Tarihi Tren garının önünden yola çıkan gruplar hep birlikte kol kola girerek ellerinde Türk bayrakları ile Milli Kuvvetler Caddesi, Ali Hikmet Paşa meydanı, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesini takip ederek Atatürk anıtı önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Kalabalık gruba çevredekiler, binaların balkonlarında ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlarda alkışlarla eşlik etti. Atatürk anıtı önünde toplanan topluluk İstiklal marşı ve Türkçülük yemini okunmasından sonra sona erdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Can Ateş, "Bu yıl 3 Mayıs Türkçülük bayramını Balıkesir'de etkinliklerle kutluyoruz. 3 Mayıs 1944 yılında başlayan Türkçülük bayramını Balıkesir'in sokaklarında tekrar alevlendiriyoruz. Dün Balıkesir Üniversitesinde Milliyetçiler günü yürüyüşü vardı. Orada milliyetçilik ateşini yaktık. 3 Mayıs 1944 yılında bu ateşi yakan Nihal Atsız, Başbuğ Alpaslan Türkeş ve tabutluklarda işkence görmüş büyüklerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Tüm halkımızın 3 Mayıs Türkçülük günü kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Yürüyüşe MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Can Ateş, Karesi İlçe Başkanı Mahir İnce, Altıeylül İlçe Başkanı Orhan Dereli, ilçe ocak başkan ve yöneticileri ile çok sayıda ülkücü katıldı.

Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkçülük Günü Coşkuyla Kutlandı

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