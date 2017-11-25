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Türkegül Kocaoğlu’ndan İki Koca Yüreğe Teşekkür

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Türkegül Kocaoğlu’ndan İki Koca Yüreğe Teşekkür
İzmir'de görev yapan iki fedakar öğretmenin öyküsünü gazetelerden öğrenip çok etkilenen Dr. Türkegül Kocaoğlu, Menderes ve Bayraklı'ya giderek onlara...

İzmir'de görev yapan iki fedakar öğretmenin öyküsünü gazetelerden öğrenip çok etkilenen Dr. Türkegül Kocaoğlu, Menderes ve Bayraklı'ya giderek onlara şükran duygularını sundu; emek ve özverileri için teşekkür etti.

Öğretmenler Gününde Türkiye gündemine oturan İzmir'in iki öğretmeni, gösterdikleri örnek özveri ile herkesin haklı takdirini kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da öykülerinden çok etkilendiği bu iki öğretmeni, Nazlı Ulutaş ile Birol Danışman'ı okullarında ziyaret etti.

Menderes'teki Sancaklı Ahmetçik İlkokulunda hem müdürlük hem öğretmenlik yapan Nazlı Ulutaş ile Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki kas hastası öğrencisi Samet Karaköse'yi 3 yıldır arabasıyla okula götürüp getiren fizik öğretmeni Birol Danışman'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayan Dr. Kocaoğlu, gazetelerde okuduğu haberlerden çok duygulandığını dile getirerek, "Başöğretmenimiz Atatürk olmasaydı, böyle okullarda okuyamayacaktık. Böyle güzel öğretmenler, böyle değerler yetişemeyecekti" dedi. Dr. Kocaoğlu, öğretmenlere emek ve özverileri için ayrıca teşekkür etti.

"Hamur sizin elinizde şekilleniyor"

İHA'nın gündeme taşıdığı, Menderes'in Sancaklı Köyü'nde bulunan Sancaklı Ahmetçik İlkokulunda farklı yaşlardaki 15 öğrencisini 1'den 4'e kadar birleştirilmiş tek sınıfta okutan Nazlı Ulutaş'tan okulun eksiklerini öğrenen Dr. Türkegül Kocaoğlu, ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Türkegül Kocaoğlu hem Nazlı hem de Birol öğretmene, "Öğretmen toplumun en büyük değeridir. Öğrenciler ise onların yoğurduğu bir hamur. Onlar sizin elinizde şekil alıyor. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslek, rol modeldir. Ben de bir çocuk hekimi olarak çocuklara karşı daha hassasım" şeklinde konuştu.

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