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Turkish Airlines Euroleague

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Turkish Airlines Euroleague
Fenerbahçe, Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup etti.

Fenerbahçe, Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup etti.

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sarı-lacivertlier, ilk yarısını 31-30 geride tamamladığı mücadeleden 67-76 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 16. galibiyetini elde etti ve Play-off'ta saha avantajını elde etme yolunda çok önemli bir adım attı.

Kanarya'da Ekpe Udoh, 38 dakika parkede kaldığı maçı 16 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile tamamladı. Yıldız oyuncu, ürettiği 27 verimlilik puanıyla da maçın yıldızı oldu.

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