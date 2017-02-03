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Turkish Airlines Euroleague

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Turkish Airlines Euroleague
Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 mağlup oldu.

Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 mağlup oldu.

Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda EA7

Darüşşafaka Doğuş maça Wanamaker, Bertans, Anderson, Moerman ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Daçka, Zizic'in sahanın her iki tarafında da rakibin dengesini bozan oyunuyla 6'ncı dakikayı 14-17 önde geçti. Harangody'nin de devreye girmesiyle Daçka ilk çeyreği 20-24 üstün kapadı.

İkinci çeyrekte Zizic boyalı alan sayıları bulmaya devam edince Daçka 14. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 26-33. Darüşşafaka Doğuş bu çeyrekte oyunun temposunu kontrolünde tuttu ve devrenin bitimine 3 dakika kala Wanamaker'ın hızlı hücum sonrası turnikesiyle farkı 11'e kadar çıkardı. (33-44) Daçka, Anderson'ın son dakika üçlüğüyle soyunma odasına giderken de farkı 13 sayıya çıkardı. (38-51)

25 sayılık fark eridi

Darüşşafaka Doğuş ikinci yarıya da çok iyi başladı ve Moerman'ın 8 sayı attığı 17-5'lik bir seri yakalayıp 25. dakikada farkı 25 sayıya kadar çıkardı. (43-68) Wanamaker'ın dinlendiği son beş dakikada ise Milano art arda sayılar bulup çeyrek sonunda farkı 12 sayıya kadar indirdi. (61-73) Milano son çeyreğe hücumda hareketli girdi ve 5 dakika içinde Simon ve Pascolo'nun sayılarıyla skoru 78-78'e getirip eşitliği yakaladı. Bitime 1.5 dakika kala Pascolo'nun serbest atışlarıyla 84-82 öne geçen Milano, salondan da 89-87 galip ayrıldı.

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