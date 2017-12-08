Turkishairlines Euroleague: Kızılyıldız: 100 - Anadolu Efes: 81

Turkishairlines Euroleague 11. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 mağlup oldu.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzales xx, Ioannis Foufis xx, Robert Vyklicky xx
Kızılyıldız MTS: Bjelica xx 9, Dangubic xxx 10, Lessort x 9, Feldeine xxx 29, Rochestie xx 11, Jankovic xx 6, Antic x 5, Dobric xx 10, Davidovac xx 6, Lazic x 5, Jovanovic x
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Anadolu Efes: Adams xxx 12, Stimac xxx 12, Dragic xx 14, Simon xx 6, Dunston xx 16, Brown xx 6, McCollum x 8, Muric x, Ledo xx 7, Birkan Batuk x
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 29-23 (Kızılyıldız lehine)
Devre: 50-44 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 74-62 (Kızılyıldız lehine)
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