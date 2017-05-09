Türkiye 16 Nisan’da konumunu belirledi

Çarşamba Belediye Başkanı Dündar, Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemle AK Parti'ye dönmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, "16 Nisan'daki 'evet' milattır. Türkiye bulunduğu coğrafyadaki konumunu belirledi" dedi

Uyum yasaları hazırlanırken siyasi partiler yasasının da değişmesi gerektiğini belirten Samsun'un Çarşamba İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, 'devlet' dediğimiz şeyi siyasi partileri ayıran, kendini daha yukarıya koyan seçkinci bir anlayış son buluyor. Bu anlayışın siyasi partileri 'kapatılabilir yapılar' olarak görmesinin de yanlış olduğunu ifade etti.

Referandum'da evet oylarının Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki efsanevi mitinginden sonra arttığını da bildiren Dündar, "Miting bizi de motive etti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti'ye dönmesiyle, Türkiye’de ve AK Parti’de yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı, uyum yasalarıyla birlikte siyasi partiler yasasının da değişmesi gerektiğini bildirdi.

SEÇMENİMİZ HEP DOĞRU KARAR VERİR

Türk seçmenin analiz yapma derinliği bulunduğunu da belirten Dündar, "Bir başarı yakalanır, sonrasında da düşüş olur. Millet olarak analiz kabiliyeti yüksek bir seçmen kitlesine sahibiz. Milletin seçiminde irfanı yüksek bir derinlik var 'karar ve söz milletin' dedik, millet karar verdiyse, o karar doğrudur. Millet kurtuluş mücadelesi verirken nasıl Mustafa Kemal'in etrafında toplandıysa, 16 Nisan’da da liderinin etrafında toplandı. 16 Nisan ülkemiz için bir milattır" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN ETKİSİ BÜYÜK

Referandum'da çıkan sonucun başarılı olduğunu kaydeden AK Partili Dündar, referandumun kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini, referandumla diğer seçimleri karıştırmanın doğru olmayacağını söyledi. Sürecin başlangıcında hayırcıların öne çıktığı düşünülürken, sahaya indiklerinde durumun lehlerine döndüğünü ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting performanslarının 'evet oylarını' artırdığını öne sürdü.

Hızlı karar alan bir ülke olacağız... Çarşamba Belediye Başkanı Dündar, Hedef Halk Gazetesi ekibine Anayasa Değişikliği, Partili Cumhurbaşkanı Sistemi'ni ve Referandum sonuçlarını yorumladı. Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker ve Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feride İçkilli'yi misafir eden Dündar, "Erdoğanlı Türkiye, yeni sistemle daha hızlı karar alabilecek ve lider ülke konumuna gelecek" dedi.

HHALK: Millet Anayasa Değişikliği'ne yüzde 51.4’le 'evet' dedi. Öncelikle Türkiye açısından, sonra bölgeniz olarak referandum sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz?

DÜNDAR: Başarıyı herkes sahiplenir. Elbette Samsun'un genelinden yüzde 10 fazla oy almak gurur verici ama başarı bir önceki seçimde alınmış yüzde 73 oyu tekrarlamak değil. Mesela yüzde 80 alsaydık bu bir başarıdır. Referandum'da aldığımız yüzde 73.3 oy oranını bir önceki seçim sonucundaki oyumuzu korumuşuz. Mütevazı görünmek için söylemiyorum ama seçim sonuçlarının oluşmasında bazen kampanyaların etkisi fazla olmuyor. Seçim sonuçları bazen ülkedeki genel durumla ilgili oluyor.

HER SEÇİM FARKLI ALGILANMALI

Ben şimdi bu referandum sonucu için '2014 yılından itibaren şu kadar yol yaptık, şöyle disiplinli çalıştık' desem, ülkemde yapılanlara haksızlık etmiş olurum. Elbette yol yapmamızın, disiplinli çalışmamızın seçime etkileri olmuştur. Kendime pay da çıkarabilirim. 10 Ağustos 2014'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 73.9 almışız. 1 Kasım’da AK Parti'nin oyu yüzde 73.5 olmuş. 16 Nisan'da evet oyları da sandıktan yüzde 73.3 oranında çıkmış. Bu rakamlar bir şey ifade ediyor elbette ama 'MHP'liler bize oy vermediler mi?' diye de sormak gerekir. Referandumun yanı sıra genel seçimin ve belediye başkanlığı seçimlerinin farklı şartları var. Belediye Başkanlığı seçiminde mesela iki güçlü aday çıkıp yarışıyor.

HHALK: Yeni Anayasa'nın halkın yüzde 51.4 evet oyu ile kabul edilmesini nasıl değerlendirmek gerekir?

DÜNDAR: Seçim sonuçlarını şu şekilde değerlendirmek mümkün. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi yüzde 52 dolayındaki oyla rekor kırmış ama bir sonraki seçimde aynı başarıyı tekrarlayamamış. Siyasette bir başarı yakalanıyor ama sonrasında aynı başarı tekrarlanamıyor. Türk Milleti olarak bizim seçmenlerimizin analiz kabiliyeti yüksektir. Derinliği yüksek bir seçmen kitlemiz var. Milletimizin tercihinde irfani bir derinlikten söz edebiliriz. 'Karar da, söz de milletin' dedik. Bu durumda millet bir karar verdiyse o karar doğrudur. Milletin kararında şaşmaz bir derinlik ortaya çıkıyor.

REFARANDUMDA MUTLAK BAŞARI VAR

Millet yüzde 51.4’le kararını vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni içeren Anaysa Değişikliği'ni kabul etti. Bu sonuca bakınca bunu başarı olarak görmeyenler olabilir ama burada mutlak bir başarı var. Çünkü referandumun kendi içinde sebep ve sonuçları var. Geçenlerde İmam Gazali'nin bir sözünü okumuştum. Gazali sözün kıymetli olanını, 'az anlatımla ve güçlü delillerle dinleyeni sıkmayan' olarak tarif ediyor. Sonuç itibariyle sandıktan çıkan sonuçta mutlak bir başarı var. İngiltere'nin AB'den çıkışı için yapılan referandum daha düşük sonuçlar çıkmıştı.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BİZE UYGUN

Teklif 'AK Parti'den geldi' diye CHP'liler kampanya yürütürken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye’nin anayasal düzenine uygun olmadığı şeklinde propaganda yaptılar. Ayrıca, teklife sadece AK Parti'den geldiği için karşı çıktıkları anlaşılıyordu. CHP'den bir teklif geldiğinde biz de öyle mi yapmalıyız. CHP böyle bir kampanya yaparak vatandaşların kafasını karıştırdı. 18 Maddeyi anlatmak yerine vatandaşın kafasını karıştırmayı denediler.

TÜRKİYE LİDERİNİN ETRAFINDA TOPLANDI

Millet olarak 15 Temmuz sonrası Yenikapı Ruhuyla başlayan birlik olma sürecini sürdüremedik maalesef. Keşke yapabilseydik ama olmadı. 1923'ten, 2016'ya kadar geçen süreci hatırlayalım. 1920'de millet yoklukla boğuşurken, ülkemiz işgale uğrayınca Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında toplandık. 15 Temmuz ve16 Nisan'da olduğu gibi Türk Milleti, zor durumda bir liderin etrafında toplanma becerisi gösteriyor. 1920'de Millet Meclisi'nin açılmasının ardından milli mücadeleyi başlattık.

REFERANDUM YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR

Atatürk’ün 1938’de ani ölümüyle kuruluş süreci tamamlanamadı bence. 2. Dünya savaşından sonra Türkiye kendi istemese bile zorunlu olarak demokrasiye geçti. O günden bu yana neden darbeler yaşadık. Bunu düşünmeliyiz. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül neden oldu. Türkiye’de siyasetin el değiştirmesini anayasal düzenin gerektirdiği gibi yapamıyoruz. Siyaset ya muhtıra, ya da darbeyle el değiştiriyor. Siyasetimiz neden darbeye maruz kalıyor. Türkiye bir şekilde normalleşemiyor, bir türlü orta gelir tuzağını aşamıyor. Ben 15 Temmuz sonrasını devletin kendisini yeniden kuracağı bir dönem olarak görmüştüm. Çünkü Atatürk dönemi Türkiye'nin birinci dönem kabul edersek, çok partili dönem olarak bildiğimiz 1946-2017 arası ikinci dönemdir. Referandumun kabul edildiği 16 Nisan’da yeni, yani üçüncü dönemin başlangıcıdır.

İKTİDAR GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALIR

Türkiye muasır medeniyetin batıda olduğuna, ikinci meşrutiyetin ilanından itibaren inanmış. İkinci Dünya savaşından sonra Devlet Aklı, Türkiye’nin çok partili düzene geçmesini istemiş ve bunu sağlamış. İki bloklu dünyada pozisyon almışız. Ali Fuat Başgil’in hatıralarından okumuştum. 1960 öncesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi önündeki olaylara gören Başgil, Bayar ve Menderes’i 'Erken seçime gidip, gerekirse iktidarı bırakın' diye uyarmış ama Menderes kendisini dinlememiş. İktidarlar gücünü milletten alır. Milletin desteği bittiğinde siyasi partilerin, iktidarda kalması mümkün olmaz.

16 NİSAN ÜLKE İÇİN BİR MİLATTIR

Yeni dünya düzeninin geldiği an itibariyle parlamenter sistemin çözüm olmadığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanımızın 2023 hedefine eski sistemle ulaşamazdık. 1920'de ortaya çıkan Misak-ı Milli ve 1923’teki muasır medeniyet hedeflerine ulaşmak için 16 Nisan referandumu bir milat olmuştur. Anaysa değişikliğiyle başlayan en üst ve bağlayıcı yasal metin olan Anaysa Değişikliği'nin kabul edilmesiyle ülkemiz yeni bir konuma geldi. Daha güçlü bir iktidar oluşacak. Milletin menfaatlerini ancak güçlü bir lider koruyabilir. Türkiye Yarı Başkanlığı da yürütemezdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için kaçınılmazdı.

MEYDAN MİTİNGİ MÜTHİŞTİ... Başkan Dündar, Cumhurbaşkanımızın 28 Mart Salı günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki efsanevi mitingi referandumun seyrini değiştirdi. En az üç puan artırdı. Liderimizin farkı bu. Halkla bütünleşebiliyor. AK Parti’de de daha hızlı bir çalışma dönemi 21 Mayıs’tan itibaren başlayacak" diye konuştu.

GÜÇLÜ BİR LİDER İŞ BAŞI YAPIYOR

HHALK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti'ye dönüşü sonrasında 2019'a kadar ne değiştirecek?

DÜNDAR: Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkan olduğu için partinin başına geçiyor. Cumhurbaşkanımız, 16 Nisan'da milletin desteğini yeniden tesis etmiş, 25 milyon seçmenin ‘evet’ demesiyle güçlü bir lider olarak partisinin başına geçmiş. Recep Tayyip Erdoğan olağanüstü şartları ve bölgemizdeki zorlukları geride bırakmış bir liderdir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı iradeyle ülkemizde olduğu gibi AK Parti’de de yeni bir dönem başlayacak. Partimizde de değişiklik bekliyorum. Bu değişimin sonucu da olumlu olacaktır.

SİYASİ PARTİLER DEVLETİN PARÇASIDIR

Birileri siyasi partileri kapatılabilir kurumlar olarak görüyor. Türkiye’nin bunu aşması lazım. Siyasi partiler devletin parçasıdır. Bu yeni dönemde, ‘devlet’ dediğimiz şeyi siyasi partileri ayıran, kendini daha yukarıya koyan seçkinci bir anlayış son buluyor. Siyasi partiler yasası da değişmeye muhtaçtır.

MEYDAN MİTİNGİ ÇOK ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanımızın 28 Mart Salı günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki efsanevi mitingi referandumun seyrini değiştirmiş, Samsun'da ‘evet’ oylarının en az 3-4 puan artmasını sağlamıştır. Meydan zaten çok dolu ve coşkuluydu ama Çarşamba’dan, şehre gidene kadar bütün yollar dolmuştu. Sanki Çarşamba’da hiç araç kalmamış gibiydi. O miting bizim de moralimizi yükseltmiş, miting sonrası çalışma şevkimiz daha da artmıştı.

143 MAHALLEMİZDE SEÇMENE ULAŞTIK

HHALK: Referandum çalışmasında hedef kitlenize ulaştınız mı? Nasıl bir çalışma sistemi yürüttünüz?

DÜNDAR: Referandum çalışmalarına sürecin başlamasının hemen arkasında Ankara’da yapılan toplantı sonrasında başladık. Teşkilatımız ve SKM ile koordineli bir çalışma yaptık. Çarşamba'nın 11’i şehir merkezinde olmak üzere, 143 mahallesi var. Bütün mahallerde çalıştık. Her gün bazen 2, bazen üç mahallede kahvehane ve ev toplantıları düzenledik. Programlarımızda, Bakanımız ve Milletvekillerimiz yokken Belediye Başkanı olarak ben konuştum. İlçe teşkilatımızın tamamı iyi çalıştı. Kadın kollarımız 2 ayrı ekiple her eve gitti. Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş Bakanlarımızın Çarşamba’da yaptıkları çalışmadan da çok verim aldığımızı düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç da 3 program düzenledi.

Bizim oy oranımız yüksek olur... "10 Ağustos 2014’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 73.9 almışız.1 Kasım’da AK Parti'nin oyu yüzde 73.5 olmuş. 16 Nisan’da evet oyları da sandıktan yüzde 73.3 oranında çıkmış" diyen Başkan Dündar, sandık sandık seçim sonuçlarının analizlerini yapıyor.

HALK: Hangi çalışma yönteminiz daha etkili oldu?

DÜNDAR: Kahvehane toplantılarımızın çok etkili olduğunu düşünüyorum. O toplantılarda sürecin başlangıcında genellikle 18 yaş konusu soruluyordu ama süreç ilerledikçe o konu sorulmadı. Kadın Kollarımızın ayrı, Gençlik kollarımızın ayrı ekipleri vardı. Hepimiz yoğun bir çalışma içine girdik. Ve sonuçta başarılı olduk. Sandıktan çıkan sonuçları tek tek analiz ediyoruz. Dört ya da beş mahallede hayır oyu az farkla 'evet'in önünde çıktı.

2018’DE İCRAATLARIMIZ ARTIK TAMAMLANACAK

HHALK: Cumhurbaşkanı, 2018 yılını icraat yılı ilan etti. Çarşamba Belediyesi'nin 2018’e kadar uygulayacağı program nedir. Vaatlerinizin ne kadarını tamamladınız?

DÜNDAR: 2017 yılındayız. 2018 yılına kadar 1.5 yıl kadar süre var. 'Çalışmalarımızın ne noktasındayız' diye kendimize soruyoruz. Programımıza baktığımızda 50'ye yakın işimiz var. Vaatlerimizin en önemlisi Çarşamba Şeker Fabrikası'nın arazisinde Organize Sanayi Bölgesi kurmaktı. Bunu başaracağız. Üniversite projemiz de bir başka önemli projemizdi. 3 Fakülte, 2 Meslek Yüksek Okulu ilçemizde hizmet veriyor. Çarşamba’da Sosyal Bilimler Üniversitesi kurma hedefimizden sapmadık, aksine o hedefe doğru yürüyoruz. Büyükşehir yasasının getirdiği yeni uygulamayla bin km yol yapmayı vaat ettik. Her yıl 250 km yol yapıyoruz. Şu ana kadar 500 km yol yaptık, 2018'e kadar bin km'ye ulaşacağız. Yeşilırmak kenarında Doğal Yaşam Parkı yapıyoruz. Adapark rekreasyon alanının iki katı büyüklüğünde olacak Doğal Yaşam Parkı, belediyeciliğin örnek projesi olacak. Bu projemizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Bu arada tarihi Çarşamba Çarşısı kuracağız. Çarşıda Çarşamba’nın otantik ürünleriyle doğal ürünlerimizi sergileyeceğiz. Ayrıca ‘Yeşil Köy‘ hazırlıyoruz. Yeşil Köy’de Çarşamba’nın orijinal yerli tohumlarından sebze ve meyve yetiştirip satacağız. Bu projelerimiz Çarşamba’yı doğa turizmi için cazibe merkezi yapacak.

Halkımız liderine güvendi onay verdi... Başkan Dündar: Türkiye 16 Nisan'la bir milat yaptı. Çarşamba yüksek oranda destek verdi. Milletin menfaatlerini ancak güçlü bir lider koruyabilir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için kaçınılmazdı. Güçlü bir lider olan Erdoğan'a halk güvendi.

DEVLET BAHÇELİ’DEN DEVLET İÇİN ÖZVERİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş Türkiye için hayati önemde bir değişiklik olmuştur ama bu sisteme geçişte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin katkılarını görmezden gelemeyiz. Bu aslında Devlet Bey’in, ülkemizin bekası için yaptığı ilk özveri değildir. İlk özveriyi, ülke yönetiminin sıkıştığını düşüncesiyle iktidarın ikinci ortağıyken 3 Kasım 2002’de erken seçime gidilmesi gerektiğini söylemsiyle yapmıştı. MHP, o seçimde barajın altında kalmıştı, Devlet Bahçeli, ikinci özveriyi de Anaysa Değişikliği'ne 'evet' diyerek göstermiştir.