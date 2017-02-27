AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Yeni anayasayla FETO örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek" dedi

Halk oylaması sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan'da gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, devletin içine çöreklenerek, ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı teröristin 15 Temmuz'da harekete geçtiğini, buna karşı Kahramankazanlılar'ın Üstad Necip Fazıl gibi 'zaman bendedir, mekan bendedir' diyerek darbecilere, millet ve demokrasi düşmanlarına canları pahasına meydanları dar ettiklerini belirtti.

BU DESTAN SİZİN ESERİNİZ

Yıldırım, ilçe halkının alçak girişime karşı onurlu, haysiyetli bir direniş ortaya koyduğunu, 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Üssü'nü kuşattığını söyledi. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini, ekinini, tarlasını yakanların da Kahramankazanlılar olduğunu anımsatan Yıldırım, "Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da yine sizlerdiniz. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün giriş çıkışını kapatmak için gözden çıkaran da sizdiniz. Allah yolunda vatan için ilk şehidi veren yine Kahramankazan ilçesi oldu. İşte bu yüzde bu destan sizin eseriniz" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, 'evet' diyerek terörün de sonunu getireceklerini, Türkiye'yi güçlendireceklerini, çocuklara, gençlere aydınlık bir gelecek hediye edeceklerini kaydetti.