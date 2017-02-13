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Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki İlk Madalyasını Kazandı

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Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki İlk Madalyasını Kazandı
Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF), snowboard kızlar büyük slalom finalinde Aydan Karakulak bronz madalya kazandı.

Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF), snowboard kızlar büyük slalom finalinde Aydan Karakulak bronz madalya kazandı.

Snowboard kızlar büyük slalom finalinde Aydan Karakulak'ın kazandığı bronz madalya ile Türkiye kış olimpiyatlarında ilk ödülünü aldı. 30 sporcunun yarıştığı eleme yarışlarının ardından finalde 54 puanla üçüncülük kazanan Türk sporcu Aydan Karakulak gurura imza attı.

Gururlu olduğunu belirten Aydan Karakulak, "6 senedir snowboard yapıyorum. Son iki senemi milli takımda geçirdim. Bu çok onur ve gurur verici bir başarı oldu. Bayrağımızı göklere çıkarmak bizim vazifemiz. Bunu da antrenörlerimle birlikte çalışarak çabalayarak yaptık" dedi.

Hedefini Olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonluğu başarı elde etmek olduğunu söyleyen 16 yaşındaki genç sporcu, "Bunu başarmak bizim elimizde. Çok güzel bir şekilde bayrağımızı temsil edeceğim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ilk günkü müsabakaları kazanan Snowboard Paralel Büyük Slalom, Alp Disiplini Büyük Slalom, Kayaklı Koşu erkekler 7,5 kilometre klasik teknik ve kızlar 5 kilometre klasik teknik müsabakaları sonucunda ilk üçe giren sporcular madalyalarını teslim aldı.

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki İlk Madalyasını Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki İlk Madalyasını Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki İlk Madalyasını Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpiyatlarındaki İlk Madalyasını Kazandı

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