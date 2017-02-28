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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: “16 Nisan Günü Türk Milletinin Bayramı Vardır”

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: “16 Nisan Günü Türk Milletinin Bayramı Vardır”
Zonguldak'ta düzenlenen "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" isimli söyleşide konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "16 Nisan günü...

Zonguldak'ta düzenlenen "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" isimli söyleşide konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "16 Nisan günü Türk milletinin bayramı vardır" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Şemsi Denizer Toplantı Salonu'nda "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" isimli söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanısıra Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ile Psikiyatri Uzmanı Doktor Semih Dikkatli de katıldı. Emeğin başkenti Zonguldak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Feyzioğlu, "Bir şeyleri bu millet yapmaya başladı. Bu millet birlikte yapıyor. Hep beraber yapıyoruz. 16 Nisan'da işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin, öğretmenin, öğrencinin, gencin, kadının, çocuğun, Türk milletinin bayramı vardır. Bu bir siyasi parti toplantısı değil. Bu bir siyasi parti çalışması asla değil. Öyle olsaydı zaten biz burada olmazdık. Ben bir siyasi parti adına gelmedim. Türkiye bugün olduğu durumdan çok daha güvenli, çok daha huzurlu, refah içinde emeğin hakkının ödendiği, adaletin, eşitliğin sağlandığı, hakça bölüşümün sağlandığı, üretimin olduğu, özgür bir ülke haline gelsin. Tek gayemiz budur. Bu anayasa değişikliğinin biz gelmesini istemedik. Gelmemesi için uğraştık. Geri çekilmesini talep ettik. Ama madem ki geldi, o zaman bunun hayrını yaşamamız lazım" dedi.

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