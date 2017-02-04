Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyespor, sahasında Pertevniyal Basketbol'u 89-70 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyespor, sahasında Pertevniyal Basketbol'u 89-70 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyotunu 19-17 önde kapatan Akhisar Belediyespor, ikinci periyotta da rakibine fark atarak 44-34 galibiyet ile soyunma odasına gitti. Ev sahibi ekip üçüncü periyotu da 58-52 önde tamamlarken, salondan da 89-70 galip ayrılan taraf oldu.

Akhisar Belediyespor'da 20 sayı ile Serhat Uğur maçın en skorer oyuncusu olurken, konuk ekipte Nedim Yücel 15 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Akhisar Belediyespor 22. haftanın sonunda puanını 31 yaparak 11. sıradaki yerini korudu. Konuk ekip Pertevniyal ise 29 puan ile 14. sırada yer aldı.

Akhisar Belediyespor, ligin 23. haftasında 12 Şubat Pazar günü saat 16.00'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Bursaspor Durmazlar Basketbol'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi Pertevniyal ise evinde Mamak Belediye Akhisar DSİ takımını ağırlayacak.