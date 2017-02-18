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Türkiye Basketbol 1. Ligi

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Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında Nesine.com Eskişehir Basket, evinde karşılaştığı Türk Telekom'u 94-90 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında Nesine.com Eskişehir Basket, evinde karşılaştığı Türk Telekom'u 94-90 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip Yunus Emre Sonsırma, Efekan Coşar, Joshua Duncan, Sean Marshall ve Cemal Nalga 5'lisi ile başladı. Mücadelenin ilk periyodunda konuk takım hücumda etkili olurken bu periyotu 18-25 önde kapadı. İkinci periyota oyun üstünlüğünü ele geçirerek başlayan Eskişehir temsilcisi, üst üste bulduğu sayılarla devreye 45-43'lük skorla önde girdi. Üçüncü periyotta hücumda etkisini artıran Kırmızı Siyahlılar, periyodu 74-66 önde kapattı. Son periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan ve oyunun kontrolünü elinde tutan Eskişehir ekibi zaman zaman hatalar yapsa da karşılaşmayı 94-90 kazandı.

Karşılaşmada Nesine.Com Eskişehir Basket adına en skorer isim 22 sayıyla Sean James Marshall olurken, Türk Telekom adına Monroe rakip potaya 24 sayı bıraktı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

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