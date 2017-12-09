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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 75 - Bakırköy Basket: 81

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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 75 - Bakırköy Basket: 81
Türkiye Basketbol 1. Ligi 13. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Bakırköy Basket'e 75-81 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 13. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Bakırköy Basket'e 75-81 mağlup oldu.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Ahmet Kemal Dingilli xx, Umut Özgün Ergün xx

Petkim Spor: Adam Terrell Smıth xx 10, Ümit Sonkol xx 8, Kaloyan Toshkov Ivanov xxx 19, Yunus Akçay xx 9, Doğukan Sönmez x 6, Efekan Coşar x 2, Ahmet Ali Erdoğan xxx 13, Can Terzioğlu xx 8, Murat Erensoy x, Mert Başdan x

Başantrenör: Aziz Bekir

Bakırköy Basket: Marek Jonah Bram Klassen xxx 18, Berkan Durmaz xxx 12, Manuel Alan Atkıns Jr xxx 19, Hamit Sezaver xx 11, Hüseyin Akın Demir xx 2, Uğur Hortum xx 4, Reha Öz xx 8, Mehmet Ata Evren x 2, Adem Oren x 1, Soykan Yılmaz x, Oğuzhan Sungur x

Başantrenör: Attila Andaç Yapıcıer

1. Periyot: 23-17 (Petkim Spor lehine)

Devre: 39-35 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 53-56 (Bakırköy Basket lehine)

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