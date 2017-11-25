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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 82 - Ankara Dsi: 66

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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 82 - Ankara Dsi: 66
Türkiye Basketbol 1. Ligi 11. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Ankara DSİ'yi 82-66'lık skorla yenerek, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 11. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Ankara DSİ'yi 82-66'lık skorla yenerek, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Yücel Cilingir xx, Sinem Tetik xx ,Halil Erkoç xx

Petkim Spor: Adam Terrell Smıth xxx 26, Ümit Sonkol xxx 21, Kaloyan Toshkov Ivanov xxx 11, Yunus Akçay xx 7, Doğukan Sönmez x 1, Efekan Coşar x 4, Ahmet Fatih Cantitiz x 2, Ahmet Ali Erdoğan xx 6, Can Terzioğlu x 1, Murat Erensoy x 3, Mert Başdan x

Başantrenör: Aziz Bekir

Ankara DSİ: Murat Kaya xxx 20, Keıfer J Sykes xxx 14, Caner Ercan xxx 10, Gökhan Orçun Tunca xx 5, Ali Berent Kavaklıoğlu xx 8, Serkan Kırçe xx 6, Onder Külçebaş x 2, Remzi Semercioğlu xx 1, Ali İlhan Deniz x

Başantrenör: Hasan Özmeriç

1. Periyot: 19-21 (Ankara DSİ lehine)

Devre: 49-40 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 68-52 (Petkim Spor lehine)

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