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Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu

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Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu
Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off final grubunda Nesine.com Eskişehir Basket, Acıbadem Üniversitesi'ni 85-81'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off final grubunda Nesine.com Eskişehir Basket, Acıbadem Üniversitesi'ni 85-81'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Nesine.Com Eskişehir Basket Duncan, Cemal Nalga, Marshall, Yunus Emre ve Buğrahan ilk 5'i ile başladı. Mücadelenin ilk dakikalarında konuk ekip üst üste bulduğu sayılarla farkı 7 sayıya kadar yükseltti. Ardından toparlanan Eskişehir temsilcisi ilk periyotu 26-20 önde tamamladı. İkinci periyota hızlı başlayan ev sahibi ekip, Duncan ile bulduğu sayılarla farkı açarak ilk yarıyı 49-38 önde bitirdi. Salonu dolduran taraftarının desteğini arkasına alan Kırmızı Siyahlılar, zaman zaman gerilimin de yükseldiği üçüncü periyotu 67-56 önde bitirdi. Oyunu bırakmayan Acıbadem Üniversitesi son periyotta farkı azaltmak için yüklendi. Eskişehir Basket'in de pota altında sayı bulamaması farkın erimesine neden oldu. Oyunun kontrolünü son 2 dakika elinde tutmayı başaran Nesine.Com Eskişehir Basket, karşılaşmadan 85-81'lik skorla ayrılarak Final Four ilk mücadelesini kazandı.

Mücadelenin en skorer ismi Nesine.Com Eskişehir Basket takımından 33 sayıyla Josh Duncan olurken, Acıbadem Üniversitesi adına en çok skoru 20 sayıyla Bracey kaydetti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off Final Grubu

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