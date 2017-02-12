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Türkiye Basketbol 2. Ligi

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Türkiye Basketbol 2. Ligi
Türkiye Basketbol 2. Ligi 15. hafta karşılaşmasında lider Karesi Spor, Tenis Eskrim Dağcılık'ı (TED) 66-62 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 15. hafta karşılaşmasında lider Karesi Spor, Tenis Eskrim Dağcılık'ı (TED) 66-62 mağlup etti.

geçen müsabaka sonrasında mağlup etmeyi başardı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Orçun Akgül xx, Salih Serkan Koçak xx, Yasin Gülap xx

Karesi Spor: Sezgin xxx 15, Okan xx 6, Cahit xx 3, Azizcan xx 8, Berkay xx 7, Enver xxx 10, İlker xx 4, Umar xx, Volkan xx 8, Oğuzhan xx 3, Oktay xx 2

Başantrenör: Fahri Güler

TED: Ahmet Demirhan xx 10, Utku xxx 12, İrfan xx 9, Volkan xx 7, Enes xx 2, Murat xxx 12, İbrahim Arda xx 9, Cem xx 1

Başantrenör: Burak Safkan

1. Periyot: 19-12 (Karesi Spor lehine)

Devre: 34-29 (Karesi Spor lehine)

3. Periyot: 53-41 (Karesi Spor lehine)

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