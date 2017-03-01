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Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Federasyon Kupası şampiyonu Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Yalova Group Belediyespor'u 87-78 yenerek liderliğe...

Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Federasyon Kupası şampiyonu Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Yalova Group Belediyespor'u 87-78 yenerek liderliğe oturdu.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçta Eskişehir temsilcisinde Sean Marshall 20 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Yalova ekibinde ise Aubrey Coleman attığı 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Egemen Ercan xx, Erhan Gürsel xx, Alper Elçikoca xx

Yalova Group Belediyespor: Aubrey Coleman xxxx 28, Onur Sonsırma xx 8, Kyle Hunt xx 11, Orçun Okkalı xx 3, Burak Şaşmaz xx 6, İlker Tunalı xx 16, Mert Eken xx 2, Onur Çalban xx, Cihan Deliçay x 4

Nesine.com Eskişehir Basket: Yunus Emre Sonsırma xxx 16, Efekan Coşar xx, Joshua Duncan xxx 16, Sean Marshall xxx 20, Cihan Mumcuoğlu xxx 4, Gökhan Yazıcıoğlu xx 2, Mehmet Alemdaroğlu xx , Buğrahan xx 12, İsmail Kerem Gülmez xx 2, Murat Göktaş xx 15

1. Periyot: 21-27 (Eskişehir lehine)

Devre arası: 42-44 (Eskişehir lehine)

3. Periyot: 61-68 (Eskişehir lehine)

Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi

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