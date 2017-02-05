Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Osmangazi Belediyespor'u 46-24 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 23-11 üstünlükle kapadı.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Yılmaz, İbrahim Peker
Kastamonu Belediyespor: Anca Mıhaela Rombesic, Yasemin Güler, Andrea Seric 3, Yeliz Yılmaz 5, Sıla Aydın 3, Darıa Kot 5, Serpil İskenderoğlu 6, Sonja Bayjaktarovic, Anastasıa Sinitsyna, Ceren Demirçelen 10, Patrıca Da Sılva 6, Marıja Shteriova 8
Teknik Direktör: Hakan Günal
Osmangazi Belediyespor: Rabia Nur Cirti 1, Dona Lackoviç 13, Buse Erdoğan 3, Ebru Öztürk, Buse Uyan 4, Betül Osmanoğlu, Sibel Gündoğdu 2, Özge Demir 1, Maria Olyoca, Merve Aydın, Selbiha Aydın, İremnur Erzurumlu
Teknik Direktör: Nejat Masic
İlk yarı: 23-11
İki dakika cezası alanlar: Daria Kot, Anastasıa Sinitsyna, Marıja Shteriova (Kastamonu Belediyespor)
Sarı Kartlar: Patrıca Da Sılva (Kastamonu Belediyespor), Rabia Nur Cirti, Buse Uyan, Özge Demir (Osmangazi Belediyespor)
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