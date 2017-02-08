Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Numune DSİ'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Numune DSİ'yi 3-0 mağlup etti. Salon: Aydın Doğan Spor Salonu Hakemler: Gürhan Gül xx, Bahtiyar Çelik xx Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği: Müge xx, Deniz xx, Maria xx, Aliona xx, Suna xx, Gülcan xx, Irmak (L) xx, (Elif xx, Kübra xx, Hilal xx, Hava xx, Buse xx, Burçe xx) Numune DSİ: Anastasia xx, Ceren xx, Irmak xx, Ann xx, Zeynep xx, Ceren xx, Alara (L) xx, (Ayça xx, Merve xx) Setler: 25-15, 25-19, 25-11 Süre: 70 dakika (22, 24, 24)