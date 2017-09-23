Türkiye Beyazay Derneği İç Anadolu ve Karadeniz bölge toplantısı Çorum'da yapıldı.

Türkiye Beyazay Derneği İç Anadolu ve Karadeniz bölge toplantısı Çorum'da yapıldı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, AK Parti İl Başkanvekili Adnan Tığlı, Beyazay Derneği Çorum Şubesi Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ile şube başkanları katıldı.

Siyasete atıldığı andan itibaren engelliler için neler yapılabileceğine yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, "Engellilere yönelik hükümetin verdiği tüm imkânları iyi kullanıyoruz. Eksikliklerimiz olabilir. Bunları gidermek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ise, Çorum'da 4 bin 500'ün üzerinde kişiye bin 27 lira evde bakım ve engelli bakımı yardımı yapıldığını, 7 binin üzerinde kişiye de engelli maaşı verildiğini açıkladı. Çoban, ayrıca eğitimine devam eden hafif, orta ve ağır zihinsel engellilerin artık evinden alınıp okula daha sonra da okuldan alınarak tekrar evlerine bırakıldığını ifade etti.

Çorum Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla birlikte toplumda engellilik konusunda bir farkındalık oluştuğunu dile getiren Çoban, bu alanda belediye tarafından güzel yatırımlar imza atıldığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ise, sosyal politikalar ve sosyal devlet olma noktasında Türkiye'nin Amerika ve Avrupa'dan üstün hale geldiğini kaydetti.

Son 15 yılda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının engellilerle ilgili hayallerin ötesinde çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Yardımcısı Gül, "Kadın ve Gençlik Merkezlerimiz, Buhara Kültür Merkezi'mizde güzel çalışmalara imza atılıyor. Geçmişte engellilere çok farklı gözle bakılıyordu. Ancak şimdi anlayışlar, bakış açıları değişti. Buralarda eğitim gören çocuklarımız çok güzel işler başarıyor. Eski Türkiye'de olsa belki o çocuklarımız zincire vurulurdu. Şimdi hem o çocuklar hem Türkiye zincirlerini kırdı.

Siyaset yapıyor diye düşünmeyin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimizin olmasından da onur duyuyorum. Engellilere özel önem veriyor" ifadelerini kullandı.

Lokman Ayva, insanların engellilik konusunda koyduğu zihinsel sınırları aşmak zorunda olduğunu belirterek, "Neden daha büyük düşünmüyoruz. Neden kompleksimiz var. 2023 engelliler vizyonunu hazırladık. Hep beraber aynı hedefe nasıl koşarız, engelliler konusunda illerde neler yapabiliriz bununla ilgili çalışmalar var. Toplumun tüm kesimleriyle buna bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Bu vizyonun hayata geçmesini arzu ediyoruz. Proje detaylandırıldı. Projenin hayata geçirilmesi konusunda prensip kararı alındı" şeklinde konuştu.