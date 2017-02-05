Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan maçta, Osmaniyespor FK, kendi sahasında karşılaştığı Ceyhan Doğanspor'u 2-0 yendi. Aldığı 3 puanla puanını 39'a çıkaran Osmaniyespor FK, en yakın rakibinin 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
7 Ocak Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Kastamonu bölgesinden Emre Kaan Çalışkan ile İhsan Öncü, Ankara bölgesinden Vedat Hoşnam hakem üçlüsünün yönettiği maçta Osmaniyespor FK'nın gollerini 74. dakikada Hakan Doğan, 84. dakikada Ahmet Çenet penaltıdan attı.
Grupta 39 puan ile liderliğini sürdüren Osmaniyespor FK, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Osmaniyespor FK, 12 Şubat'ta deplasmanda Tyanaspor'a konuk olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.