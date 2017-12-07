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Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya’da Başladı

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Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya’da Başladı
57 ilden 352 erkek, 196 kadın, toplam 568 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün kadınlar 48, 52, 57 ve 63 ile erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kilolarda mücadele...

Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya'da başladı.

57 ilden 352 erkek, 196 kadın, toplam 568 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün kadınlar 48, 52, 57 ve 63 ile erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kilolarda mücadele yapıldı.

Yapılan 8 siklette İstanbul ili sporcuları 3 birincilik elde ederken, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Iğdır, ve Erzurum illeri de birer birincilik kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar: 48 kg 1. Tuğçe Beder (Kocaeli), Gül Kader Şentürk (İstanbul), 3.Nazlıcan Kılıç (Balıkesir), 3. Melisa Çakmaklı (İstanbul)

52 kg 1. İrem Korkmaz (Balıkesir), 2. Büşra Özdek (İstanbul), 3. Damla Çalışkan (Bursa), 3. Rabia Şenyayla (İstanbul)

57 kg 1.Tuğba Zehir (Bursa), 2. Nazlıcan Özerler (İstanbul), 3. Habibe Afyonlu (Balıkesir), 3.Işıl Gençtürk (Trabzon)

63 kg 1.İlayda Seyis (İstanbul), 2. Ümmühan Kabak (İstanbul), 3.Minel Akdeniz (Ordu), 3.Merivan Tankoş (İstanbul)

Erkekler: 60 kg 1.Salih Yıldız (Iğdır), 2. Oğuzhan Özışık (Rize), 3.A.Berkin Özcan (İstanbul), 3. Samet Kumtaş (İstanbul)

66 kg 1. Cengizhan Dönmez (Erzurum), 2. Kasım Erkan (Rize) 3. Ertuğrul Dönmez (Erzurum), 3.Kadir Can Çelik (Kocaeli)

77 kg 1.Murat Bektaş (İstanbul), 2.Hasan Vanlıoğlu (İstanbul), 3.Yusuf Çelik (Konya), 3.Halil Çimen (Balıkesir)

81 kg 1.İlker Güldüren (İstanbul), 2.İslam Abanoz (Antalya), 3.Magomed Ali Çeçenoğlu (Antalya), 3.Furkan Şişçioğlu (Ordu)

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