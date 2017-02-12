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Türkiye Caferilerinin Önde Gelenlerinden Hamit Turan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Türkiye Caferilerinin Önde Gelenlerinden Hamit Turan, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türkiye Caferilerinin lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Camii İmamı Hamit Turan, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna...

Türkiye Caferilerinin lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Camii İmamı Hamit Turan, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Caferilerinin lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Camii İmamı Hamit Turan, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Caferilerinin ileri gelenlerinden olan Turan için Küçükçekmece Zeynebiye Camii'nde kılınan cenaze namazına, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan, Irak ve İran'dan Caferi toplumu temsilcileri ve binlerce Caferi vatandaş katıldı. Caminin dolmasının ardından vatandaşlar sokak aralarında saf tuttu. Cenaze namazı öncesinde vatandaşlar mersiyeler söyleyerek ağıtlar yaktı. Öğle namazının kılınmasının ardından Hamit Turan için Kur'an-ı Kerim okundu.

Hamit Turan'ın cenaze namazını Selahattin Özgündüz kıldırdı. Törende Turan hakkında katılımcılar tarafından konuşmalar yapıldı. Cenaze namazı sonrasında Hamit Turan'ın naaşı arkadaşları ve vatandaşlar tarafından Zeynebiye Caddesi'nden Aşura Meydanı'na kadar omuzlarda taşındı. Hamit Turan'ın cenazesi Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'nda okunan dualar sonrası toprağa verildi.

Güvenlik önlemlerinin üst düzey tutulduğu cenaze namazında cami duvarlarına ve evlerin pencerelerine siyah örtüler asıldı.

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