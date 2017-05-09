Malatya'nın Kuluncak ilçesi Konaktepe köyünde 2001'de başlatılan "Türkiye Çöl Olmasın, Konaktepe Örnek Olsun" projesi kapsamında, 27 hektarlık alanda...

Malatya'nın Kuluncak ilçesi Konaktepe köyünde 2001'de başlatılan "Türkiye Çöl Olmasın, Konaktepe Örnek Olsun" projesi kapsamında, 27 hektarlık alanda 45 bin fidan dikimi yapıldı.

Avrupa'nın çeşitli kentine göç eden Konaktepe köylülerinin bir araya gelerek 2001'de kurdukları Avrupa Konaktepe Çevre Koruma ve Kültür Derneği'nin (AKÇD) başlattığı ağaçlandırma kampanyasında 45 bin fidan dikimi yapıldı. Amacın Avrapa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Konaktepe köylülerinin doğduğu anayurdu Konaktepe'ye yabancılaşmaması ve kendi kültür ile geleneklerin sahip çıkmak olduğunu aktaran Dernek Başkanı İsmail Karakuş, "Merkezi Avusturya Innsbruck şehrinde olan derneğimiz, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Konaktepeli köylülerle dayanışmayı, gelecek kuşağın yabancılaşmasını önlemek, bu anlamda sosyal ve kültürel etkinlik düzenleyerek, kaynaşmayı sağlamayı hedefliyor. On yıldır Konaktepe köyünde Konaktepe Kültür Şenliği ve tarımla ilgilenen köylüleri bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. 14 Nisan 2001'de "Türkiye Çöl Olmasın, Konaktepe Örnek Olsun" ağaçlandırma projesiyle, Konaktepe tüzel kişiliğine ait 27 hektarlık alanda şimdiye kadar başta karaçam, sedir türleri olmak üzere değişik türde 45 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün yemyeşil bir Konaktepe yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalar dolayı köye dönüşlerin olduğunu söyleyen Yılmaz, "14 Nisan 2001'de geçici köye dönüşler ve 20'nin üzerinde ev yaptık. Konaktepe'de göç nedeniyle yok denecek kadar büyük ve küçük baş hayvan sayısı arttı. Köye geri dönüşler çoğaldıkça kayısı, badem ve ceviz bahçeleri oluştu" diye konuştu.