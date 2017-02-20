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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bu Gece Kktc’ye Geliyor

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bu Gece Kktc’ye Geliyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC'ye geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC'ye geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 12.30'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.

Çavuşoğlu ile Akıncı, daha sonra basın açıklaması yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Başbakan Hüseyin Özgürgün ile de görüşecek.

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