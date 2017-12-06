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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Bozbey’e Teşekkür Plaketi

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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Bozbey’e Teşekkür Plaketi
Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Şubesi ile İlahiyat Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Şubesi ile İlahiyat Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Bursa İlahiyat Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i, Halk Evi'ndeki başkanlık makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Spor Koordinatörü ve Bursa İlahiyat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kemal Sevmez, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurtlarda 55 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu söyleyen Sevmez, birçok sportif başarıya imza attıklarını ifade etti. Sevmez, Başkan Bozbey'e, spor faaliyetlerinde kendilerine verilen destek için kurumu ve öğrenciler adına teşekkür ederek plaket verdi. Bozbey, her zaman spora destek verdiklerini ifade ederek, elde edilen başarılarla mutlu olduklarını belirtti.

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