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'Türkiye en az Paris kadar güvenli'

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'Türkiye en az Paris kadar güvenli'
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı ülkelerin Türkiye’de güvenlik sorunu olduğunu öne sürerek organizasyonlara katılmamasına değinerek, "Türkiye en az Paris kadar güvenli" dedi

KILIÇ, MÜJDELER VERDİ
Bakan Kılıç, Kayseri'de yaptığı açıklamada, Kayserililere çeşitli müjdeler vererek, “Belediye ziyaretimizde başkan dedi ki, Erciyes’te yaptığımız güzel kayak tesisinin tam altında yapacağımız bir kamp tesisi var. Yüksek irtifada sporcuların kamp tesisi için destek istediler. Onun biz mevcut bölümünü üstleniyoruz, Kayseri’ye hayırlı olsun. Biliyorsunuz biz geleneksel sporlarımıza da çok önem veriyoruz. Olimpik branşlar evet önemli ama bizim gelenek ve göreneklerimizden gelen sporlarımız var. Mesela cirit, atlı okçuluk, geleneksel okçuluk gibi. Bunların da icra edileceği alanlara ihtiyaç var. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bize vereceği arazi üzerinde biz inşa edeceğiz. Bu da hayırlı olsun. Bunlar Türkiye’deki ilk ve tek tesisler” diye konuştu.

BAZI ÜLKELER KATILMADI
Pazar günü Erzurum’da başlayacak olan Avrupa Gençlik Kış Festivali’ne gençleri davet eden Bakan Kılıç, bazı ülkelerin güvenliği gerekçe göstererek etkinliğe katılmadıklarını söyledi. Türkiye’nin en az Paris kadar güvenli olduğunun altını çizen Kılıç, “Doğru birkaç ülke gelmeyeceğini beyan etti, onlara gereken cevabı mektupla yazdım. Türkiye en az Paris kadar güvenli. Avrupa’da bir sıkıntı olduğu zaman güvenlikle alakalı şampiyonalar iptal edilmiyor ama ne hikmetse bizim Türkiye’de içeriden de buna destek verenler var. Biz bunu yaşadık. Ne yapalım onları da milletimize, Allah’a havale ediyoruz. Biz yolumuzda yürüyeceğiz. Vakti olan Erzurum’daki festivali yerinde takip edebilir, yoksa 3 Mart’taki Kayseri’de yapılacak olan Snowboard Dünya Kupası var, ona da gelebilirsiniz” dedi.

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