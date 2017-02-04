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Türkiye-endonezya İlişkileri Gelişiyor

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Türkiye-endonezya İlişkileri Gelişiyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi Topuk, Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu Herry Sudratjat'ı ağırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi Topuk, Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu Herry Sudratjat'ı ağırladı.

BTSO'da gerçekleştirilen ziyarette, Bursa ve Endonezya'nın ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bursa'da faaliyet gösteren Endonezyalı herhangi bir firmanın bulunmadığını ifade eden Remzi Topuk, başkonsolosa Bursa ekonomisi ve BTSO'nun projeleri hakkında bilgiler verdi. Remzi Topuk, iki ülkenin 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini ancak şu an için 2 milyar dolar seviyesinde olduklarını hatırlattı. Bursa iş dünyası olarak Endonezya'yı kardeş ülke olarak gördüklerini ve Endonezya'yla iş birliği yapmak istediklerini kaydeden Remzi Topuk, "Bursa ve Endonezya ekonomik ilişkileri potansiyelini yansıtmıyor. Başta tekstil, gıda ve makine olmak üzere farklı sektörlerde her iki tarafın yararına olabilecek çok sayıda iş birliği imkanı mevcut. Aralık ayında düzenlenecek Endonezya'daki Makine fuarını fuar takvimimize ekledik. Başkonsolosumuz aracılığıyla da Endonezyalı iş insanlarına da BTSO öncülüğünde düzenlenen Junioshow ve BURTARIM fuarlarına katılmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Başkonsolos Herry Sudratjat ise, Endonezya'nın 270 milyonluk nüfusuyla büyük bir pazar olduğunu belirten, Bursalı yatırımcılar için ülkede önemli fırsatlar buluduğunu dile getirdi. Başkent Cakarta'nın yıl boyunca çok önemli fuarlara ev sahipliği yaptığını ifade eden başkonsolos, "Mart ayında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarı ve en büyük fuarımız olan ekim ayındaki ticaret fuarında Bursa iş dünyası temsilcilerini de ağırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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