Türkiye, Filistin İçin Ayakta

Keçiören Belediyesi ve Filistin Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen "Filistin Kültür Günleri"nde bir kez daha özgür Filistin diye haykırılırken...

Keçiören Belediyesi ve Filistin Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen "Filistin Kültür Günleri"nde bir kez daha özgür Filistin diye haykırılırken ABD'nin kararına tepki gösterildi.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde Filistin El Sanatları Sergisinin açılışıyla başlayan geceye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Suudi Arabistan Büyükelçisi Waleed A. Elkhereiji, Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares, Sri Lanka Büyükelçisi Paker Mohideon Amza, Filistinli ve Türk vatandaşlar katıldı. Filistin'de şehit düşenler için Kur'an Tilavetiyle başlayan programda Bakan Yardımcısı Yayman 15 Kasım 1988'de Filistin'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olduğu belirterek, "Güzel, eşsiz ve tarihi Filistin kültürünü tanıtmak için toplandığımız bu akşam, maalesef tarihi bir hatanın olduğu güne denk geldi. Bölgenin barış sürecinde yaşanan bu tıkanıklık ve İsrail'in dayatmacı politikaları 2 devletli çözüm vizyonunu da askıya aldı." dedi.

Kudüs'ün kaderi masa başında belirlenemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda ve her fırsatta Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Yayman, "Herkes Filistin'e sırtını dönse de Türkiye asla dönmeyecek. Biz Trump'un attığı o imzayı tanımıyor ve başkenti Kudüs olan Filistin Devletini saygı ve onurla selamlıyoruz. 3 semavi dinin beşiği Kudüs'ün Siyonizm uğruna Ortadoğu'da bir karışıklığa neden olması kabul edilemez. Kudüs'ün kaderi masa başında değiştirilemez." diye konuştu. Yayman ayrıca devletler arası kurulan en kalıcı ilişkinin kültürel diploması olduğunu belirterek sanat ve kültürün evrensel diline inandıklarını söyledi.

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise Gazze ve Batı Şeria'da işgalcilerin saldırıları ile şehit düşenlere rahmet ve yaralananlara acil şifalar dileyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; "Kudüs Filistin'in ruhu, Arap dünyasının da kalbidir. Kudüs'ün kutsallığı ile oynayabileceğini sananlar büyük bir yanılgı içindeler. Biz Kudüs'ün şemsiyesi altında olacağız, Kudüs ışık saçar."

Trump gidecek, filistin ve kudüs kalacak

100 yıldır direnip sabrettiklerini ifade eden Mustafa, "Şehitler, yaralılar ve tutsaklarımızın yanı sıra milyonlarca insanımız da başka ülkelerde mülteci olarak yaşıyor. Buna rağmen halkımız davasını, mevcudiyetini ve kültürünü korudu. Şer odakları üstümüze gelse de Filistin mücadelesine devam edecek. Ne Trump ne Netanyahu bunun kararını verebilir, bundan öncekiler gibi bunlar da gidecek Filistin ve Kudüs kalacak. Bunlar şeytan bitkileridir ve o kutsal topraklarda daha fazla yaşayamazlar." dedi.

Başkan Ak'a ayrı bir parantez açan Büyükelçi Mustafa, "Filistin ile ilgili kesintisiz çabaları ve desteği için Keçiören Belediye Başkanı değerli dostum Başkan Ak'a özel ve büyük teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu karar islamiyete hakaret, insanlığa ihanettir

Filistin davasını sahiplenen mazlum ve mağdur Filistin halkını ve ABD'nin İslam coğrafyasına uyguladığı adaletsiz politikalara sessiz kalmayan herkesi selamlayarak konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise "Amerika'nın üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs ile ilgili kararı Ortadoğu barışına yeni bir dinamit koymaktır. Özellikle Müslümanların kırmızı çizgisi, ilk kıblesi Kudüs'le ilgili bu karar İslamiyete hakaret, insanlığa ihanettir. Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethinden bu yana gerek Selahaddin-i Eyyubi, gerek Yavuz Sultan Selim Han ve gerekse Abdülhamit Han, bu mukaddes şehrin onurunu ve izzetini korumuş, farklı din ve kültürlerin barış içerisinde yaşamasını tesis etmişken 1948'de İsrail'in kuşatması sonrası bu şehir gözyaşı, kan ve zulümle anılır olmuştur. Kutsal mekanlara yapılan tahrifler, Filistinlilerin ibadetlerini kısıtlayan mütecaviz saldırılar tüm dünya Müslümanlarının vicdanını yaralamıştır. Haçlı zihniyetinin sessizliği ile alınan hukuk dışı kararlar giderek artmış, Avrupa toplumunun bu duyarsızlığından istifade eden İsrail, saldırganlığını pekiştirmiş ve Filistin kentlerini talan etmiştir. Biz dün de bunu haykırıyorduk bugün de haykırıyoruz. Filistin davası sahipsiz değildir. Mazlum coğrafyaların umudu yine Türkiye'dir." diye konuştu.

Filistin'e adalet gelecek

Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanmasının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağının altını çizen Ak, "Yarım asırdır işgal altında olan ve kendi topraklarında sürgün hayatı yaşayan Filistin'in uğradığı bu haksızlığa sessiz kalmak bizim mayamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Filistin'e sahip çıkmak sadece Filistinli çocukların görevi değil tüm Müslümanların müşterek vazifesidir. İntifada çağrısına karşı bugün ayağa kalkan tüm Müslümanlara ve insanlığa teşekkür ediyor ve yanlış karardan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Bugün Belediye Meclisinde oy birliği ile aldığımız kararla ABD'nin Kudüs'ü, İsrail'in Başkenti kabul ederek büyükelçiliğini Tel-Aviv'den Kudüs'e taşımasını reddettik ve Uluslararası kamuoyunu, AB, NATO ve BM gibi yapıları, Hristiyan ve Musevi dünyasının ileri gelenlerini ve sözünün gücü olan, vicdan sahibi tüm insanları bu karara karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ettik. İnşallah uluslararası toplumun vicdanı bu yangını büyümeden söndürür, ABD'nin ve İsrail'in haksız ve yayılmacı politikalarına karşı dünya, dik bir duruş sergiler. Temennimiz, dualarımız bu yönde..." ifadelerini kullandı.

Ak sözlerini "İnşallah adalet Filistin'e de gelecek. Çünkü zalimler değil mazlumlar payidardır. Yaşasın özgür Filistin..." mesajı ile bitirdi.

Nova Grubunun sahne aldığı ve Filistin müziği ve folklorundan örneklerin sergilendiği gecede Türk ve Filistin bayrakları sallanarak "Yaşasın Türkiye- Filistin dostluğu" mesajı verildi. Gece protokolün plaket takdimlerinin ardından toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.