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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Hijyen Eğitim Programlarına Kayseri’den Başladı

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Hijyen Eğitim Programlarına Kayseri’den Başladı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle Türkiye genelinde başlatılan hijyen eğitim programlarının...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle Türkiye genelinde başlatılan hijyen eğitim programlarının ilk durağı Kayseri oldu.

Kayseri Anadolu ve Teknik Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan 258 kursiyer eğitime alındı. Kursiyerlere hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili mevzuata uygun (kepek oranı daha yüksek buğday unundan katkısız, az tuzlu) ekmek üretiminde dikkat edilmesi gereken üretim teknikleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı, tam buğday ekmeği tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkileri, ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında eğitim verilecek. Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olanlara "Hijyen Eğitim Belgesi" verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde belgelerini ibraz edemeyenler cezai müeyyide ile karşılaşacak. Bakanlık genelgesine göre 5 yıl geçerli olacak belgenin alınması ise zorunlu.

Programa, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Sekreteri Esra Yılmazer, Genel Koordinatör Necdet Çokhamur, Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Arslan, Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ercan Alkan ve eğitimciler Cevdet Akyüz, Abdülaziz Yıldırım ve Dilek Asdemir de katıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Hijyen Eğitim Programlarına Kayseri’den Başladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Hijyen Eğitim Programlarına Kayseri’den Başladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Hijyen Eğitim Programlarına Kayseri’den Başladı

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