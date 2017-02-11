Türkiye Judo Şampiyonası 60 ilden 850 sporcunun katılımı ile Rize'de başladı.

Türkiye Judo Şampiyonası 60 ilden 850 sporcunun katılımı ile Rize'de başladı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen 2017 yılı Türkiye Gençler Judo Şampiyonası 60 ilden 850 sporcunun katılımı ile geçtiğimiz gün Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Cuma günü başlayan ve 12 branşta gerçekleştirilecek müsabakalar pazar günü tamamlanacak.

Şampiyona ile ilgili bugün müsabakaların yapıldığı salonda tören düzenlendi. Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve çok sayıda kişi katıldı. Törende sporcular flamaları ve illerinin isimlerini taşıyan dövizler ile Mehmet müziği eşliğinde alana çıktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Konuşan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ülkenin geçirdiği zor günlere rağmen spor müsabakalarının kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirtip, ülkenin birliği ve bütünlüğü için şehit olan güvenlik güçleri ve 15 Temmuz şehitlerine duyduğu saygıyı dile getirdi.

Törende konuşan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Judo'yu en iyi yerlere taşımak için çabaladıklarını ifade edip, "İçinizden birisi olarak burada performansınızı yerinde izlemenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Federasyon olarak size daha iyi imkanlar ve daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Judosunu en iyi yerlere taşımak için mücadelemizi sonsuz bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Huysuz, Rize Valisi Bektaş'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.