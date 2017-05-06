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Türkiye günde 5 saat TV izliyor

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Türkiye günde 5 saat TV izliyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2015 yılında yayınladığı Zaman Kullanım Araştırması’na göre televizyon izlemek, güç içinde çalışma zamanı dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yüzde 94’ünü kaplıyor.

Ve Türkiye, günde 330 dk günlük televizyon izleme oranıyla dünya rekorunu elinde tutuyor. Bu rakamlara bakarak televizyonun hayatımızda önemli bir yer kapladığını söyleyen Union İstanbul’un Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, Türk halkının gününün dolayısıyla hayatının çoğunu TV karşısında geçirdiğini ve en çok yarışma, evlilik-yemek programı, dizi ve maç seyrettiğini söyledi.

Dünyada en çok televizyon izleyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Açıklanan veriler de bu bilgiyi doğrular nitelikte. Verilere göre; Türkiye günde ortalama 5-6 saatini televizyon karşısında geçiriyor. Çalışma zamanı dışında da gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yüzde 94’ünü kaplayan bu teknolojik kutu, sektörün itici gücü olarak da karşımıza çıkıyor. Öte yandan Avrupa’da ortalama 3 saat, Japonya’da 2,5 saat ve Çin’de 3 saat olan TV izleme istatistikleri göz önünde tutulursa, Türkiye’de televizyonun birçok yönden çok kullanışlı hale geldiği bir gerçek.

Erkmen: Günümüzde televizyonun hala sektörün itici gücü

Bu rakamlara bakarak Türkiye’deki vatandaşların gününün dolayısıyla hayatının çoğunu TV karşısında geçirdiğini belirten Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, yüksek erişim nedeniyle günümüzde televizyonun hala sektörün itici gücü olduğunu belirtti. Bu izleyici kitlesi için yapım şirketlerinin de her yıl 100’ün üzerinde yeni dizi ürettiğini belirten Erkmen, “Yarışma, evlilik-yemek programı, dizi ve maç TV izleyicisi için çok önemli enstrümanlar. Bunu bilen yapım şirketleri de her yıl hedef kitlesine hitap edecek birbirinden farklı yapımlara imza atıyor. Böylesine büyük bir pazarın dünya genelinde ise iki trilyon doları yakalamış olması da garipsenemez. Dolayısıyla bu büyük denizin içerisinde bizim dizilerin başarısı bugün itibarıyla küçük gibi görünse de Türkiye ve endüstri için büyük bir kaynak “dedi.

Öte yandan bu itici gücün en önemli kaynağının reklamlar olduğunu aktaran Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, “TV reklamları, her dönemde olduğu gibi yüzde 58 oranla pastadaki en güçlü mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. TV’nin uzun yıllar tüm bütçedeki büyük payını koruyacağına inanıyorum. Gerek Türk toplumunun mecra tüketim alışkanlıklarına baktığımızda gerekse güven endeksine baktığımızda hala TV’nin güven sıralamasında üstlerde olduğunu görüyoruz.”

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