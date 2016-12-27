Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’dan İl Müdürü Yıldız’a Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa Güreş İl Temsilcisi İbrahim Polat eşliğinde, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa Güreş İl Temsilcisi İbrahim Polat eşliğinde, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik'te yapılan ve yapılması düşünülen Güreş Federasyonu spor faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek kendilerine üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo hediye etti.