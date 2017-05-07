Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2017 Grup Yarışması

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) halk oyunları grup yarışması Zonguldak'ta devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) halk oyunları grup yarışması Zonguldak'ta devam ediyor. Uluslararası arenada Türkiye'nin önemine dikkat çeken THOF Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, "81 ilin tamamında ayrı kültür, ayrı bir renk ve ayrı bir mozaik var. Türkiye'nin olmadığı festivaller, halk oyunları, halk dansları yarışmaları o derece bir ayağı topal kalıyor" diye konuştu.

Zonguldak Spor Salonu'nda başlayan bölge yarışmalarına minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört kategoride 32 kulüp katıldı. Zonguldak başta olmak üzere Düzce, Kocaeli, Karabük illerinden gelen kulüpler Bursa, Artvin, Kırşehir, Muş, Manisa, Kastamonu, Ürgüp ve Zonguldak yöreleri başta olmak üzere çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterilerini sergilediler.

81 ilde tamamlanan il yarışmalarının ardından 11 bölgede grup yarışmalarının başladığını ifade eden THOF Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Türkiye'nin 81 ilin kültür mozaiğine dikkat çekti. Gençleri sosyal hayata daha fazla bağlı kılma, kötü alışkanlıklardan uzak tutma çabasında olduklarını belirten Ozanoğlu, ayakları yere basan çocuklar yetiştirmek istediklerine dikkat çekti.

Ozanoğlu, Türkiye'nin uluslararası arenadaki öneminin de altını çizerek şöyle dedi:

"81 ilde bu faaliyetleri il bazında bitirdik. 11 bölgede grup yarışmalarımızı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta tamamlanacak. Bugün dört bölgede yarışmalarımız devam ediyor. Ondan sonra da Türkiye finallerini geçekleştireceğiz. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olarak yaş kategorilerini gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız bir renk cümbüşü içerisindeydi. Önemli olan burada çocuklarımızı iyi birer insan olarak yetiştirme çabalarımız. Onları uyuşturucudan uzaklaştırma, sosyal hayata daha fazla bağlı kılma, ayakları yere basan çocuklar olarak yetiştirmemiz. Bütün hedefimiz bu. Yarışma sadece burada bir araç. Kazanmak da olacak. Kaybetmek de. Kazanınca sevinecekler, kaybedince ağlayacaklar ama bu anları unutmayacaklar. Biz de onlarla çok daha güçlü bir Türkiye'ye adım atacağız. Ülkeler ekonomileriyle güçlüyse, kültürleriyle ve tarihleriyle güçlüyse bütün dünyada söz sahibidirler. Onları yıkmak ve parçalamak çok zor olur. Bizde de kültürel anlamda dünyanın en zengin kültürüne sahip bir ülkeyiz. 81 ilin tamamında ayrı kültür, ayrı bir renk ve ayrı bir mozaik var. Hepsinde değişik oyunlar, değişik müzik ve enstrümanlar var. Bizlerin görevi bu kültüre sahip çıkmak. Bu kültürü bütün ülke bazında özellikle de üst düzey yöneticileri daha fazla işin içine sokarak yaymaya çalışmak. Dünya bizim kültürümüzü bizden daha fazla değerlendiriyor. Daha fazla önem veriyor. Bir futbol şampiyonasında bir Almanya ve bir Brezilya yoksa orada bir eksiklik görüyorsunuz. Messi'nin, Ronaldo'nun olmadığı bir yarışmanın albenisi ne kadar az ise uluslararası arenada Türkiye'nin olmadığı festivaller, halk oyunları, halk dansları yarışmaları o derece bir ayağı topal kalıyor. O anlamda bizler de bunun önemini algılayıp, çocuklarımıza, toplumumuza ve özellikle de yöneticilerimize aktarmak zorundayız."

Öte yandan, Zonguldak'taki grup yarışması 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Grup yarışmalarının ardından Türkiye finalinin gerçekleştirileceği belirtildi.