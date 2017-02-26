Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nde Yılmaz Üçkan Dönemi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 6. Olağan kongresinde Yılmaz Üçkan bir oy farkla başkan seçildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 6. Olağan kongresinde Yılmaz Üçkan bir oy farkla başkan seçildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tiyatro salonunda gerçekleştirilen seçime başkan adayı olarak Ali Yavuz ve Yılmaz Üçkan girdi. Oy kullanma işlemleri akşam saat 17.00'da tamamlandı. Yapılan sayımlarda Yılmaz Üçkan 124, Ali Yavuz 123 oy aldı.

124 oy alan Yılmaz Üçkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı oldu.