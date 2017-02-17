Türkiye İkinci Madalyasını Aldı

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'de daha önce snowboard'da Aydan Karakulak ile bronz madalya kazanan Türkiye, Hazar Karagöl'ün gümüş madalyasıyla...

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'de daha önce snowboard'da Aydan Karakulak ile bronz madalya kazanan Türkiye, Hazar Karagöl'ün gümüş madalyasıyla ikinci kez kürsüye çıktı.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde Türk sporcu Hazar Karagöl tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı.

Sürat Pateni Salonu'nda yapılan erkekler 1000 metre yarışmalarında Türk sporcu Hazar Karagöl, tarihi bir başarı elde etti. 1991 yılından bu yana yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni madalyası bulunmayan Türkiye'ye ilk derecesini Hazar Karagöl getirdi.

500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışında ulaştı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu finali ikinci noktalayan 16 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı.

Dört sporcunun yer aldığı finalde start ile birlikte iyi çıkış yapamayan Hazar Karagöl, dördüncü sırada götürdüğü yarışta son dört tura kala yaptığı atakla ikinciliğe oturdu. Arkasındaki rakiplerinin düşmesiyle iyice rahatlayan 16 yaşındaki milli sporcu, liderliği zorlamasına karşın iki salise farkla ikinciliği elde etti.

Fransız Diane Sellier'ın altın madalyanın sahibi olduğu yarışta Hazar Karagöl gümüş madalya kazandı. Üçüncülüğü ise finişi gören Rus Aleksei Simakin elde etti.

1000 metre yarışlarında piste çıkan diğer Türk sporculardan Sema Çirti, en hızlı üçüncü olarak yükseldiği çeyrek finalde organizasyona veda ederken, genel sıralamada 11'inci oldu. Elemeleri geçemeyen Kübra Uzun ise 20'nci sırada yer aldı. Erkeklerde ise Fatih Özden penaltı cezası aldı.