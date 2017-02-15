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Türkiye İle İran Arasında Yeni Sınır Kapıları Açılacak

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Türkiye İle İran Arasında Yeni Sınır Kapıları Açılacak
ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile İran arasında yeni sınır kapılarının açılmasına dair kanun tasarısı kabul edildi.

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile İran arasında yeni sınır kapılarının açılmasına dair kanun tasarısı kabul edildi.

Türkiye ile İran arasında yeni sınır kapılarının açılmasını ön gören kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun tasarısına göre, uluslararası yolcu, eşya ve araç trafiğinde kullanılacak güzergah sayısını arttırmak amacıyla, Dilucu-Maku Kara Hudut Kapısı ve Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapısı faaliyete geçirilecek.

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