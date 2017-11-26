Türkiye - İran Uluslararası Muaythai Galası Düzenlendi

Bitlis (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye – İran arasından 22 sporcunun katılımıyla Uluslararası Muaythai Galası düzenlendi.

Bitlis (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye – İran arasından 22 sporcunun katılımıyla Uluslararası Muaythai Galası düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, halk oyunları gösterisi ile devam etti. Akabinde ringe çıkan Türk ve İranlı sporcular galip gelebilmek için ter döktü. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Uluslararası Muaythai Galasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını yapan Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Organizasyona Türkiye ve İran'dan toplam 22 sporcunun katılım gösterdiğini belirten Kardaş, iki ülkenin sporcularına başarı dileğinde bulundu.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mücahit Daloğlu, galaya katılmak için Muş'tan geldiğini söyleyerek, "Kardeşlik ve centilmenlik olan bu spor için İran'dan gelen sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Bu spor bir gösteri oyunu ve müsabakadır. Sadece bu spora değil tüm spor dallarına imkanlar dahilinde ilgi gösteriyoruz. Ayrıca, gecesini gündüzüne katarak fedakarca ve özverili çalışmalarla genç sporcuların yetişmesinde büyük katkıları olan Ömer Uğur hocamıza Bitlis ve Tatvan adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı ve müsabakalar başladı. Türkiye genelinden 11 sporcu ve İran'dan 11 sporcunun katılımıyla başlayan Muaythai müsabakalarında derece alan ve müsabakalara katılan sporculara kupa ile birlikte hediyeler takdim edildi.

Galaya, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcu yakınları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.