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Türkiye, İslam Eğitim, Bilim Ve Kültür Organizasyonuna Üye Oldu

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Türkiye, İslam Eğitim, Bilim Ve Kültür Organizasyonuna Üye Oldu
Türkiye, genel merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan İslam Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ISESCO) üye oldu.

Türkiye, genel merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan İslam Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ISESCO) üye oldu.

Düzenlenen törenle ISESCO'nun merkezinde Türk bayrağı göndere çekildi. Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün katıldığı törende ISESCO Genel Başkanı Abdulaziz Othman Altwaijri de hazır bulundu. Büyükelçi Öz, Türkiye'nin eğitim ve bilimdeki tecrübelerini aktaracağını, ilerde ISESCO ile işbirliğinin daha da artacağını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatının özelleşmiş bir enstitüsü olarak faaliyet veren ISESCO, 1979 yılında kuruldu. Teşkilatın 52 üyesi, 3 de gözlemci üyesi bulunuyor.

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