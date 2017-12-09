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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig: Edremit Bld. Gürespor: 74 - Urla Belediyesi: 65

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig: Edremit Bld. Gürespor: 74 - Urla Belediyesi: 65
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında Urla Belediyesi Takımını konuk eden Edremit Bld.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında Urla Belediyesi Takımını konuk eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmadan 74-65'lik skorla ayrıldı.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya üst üste aldığı sayılarla hızlı başlayan Gürespor, etkili oyunuyla ilgi çekti. Aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkartan Gürespor, ilk periyodu 28-17 önde tamamladı. Urla takımı ikinci periyotta oyuna dahil oldu ve açığı kapatmak için etkili çıkışlar ve savunma yaptı. Gürespor oyuncuları, etkili oyunuyla rakibine geçit vermedi ve soyunma odasına 49-38 önde gitti.

Üçüncü periyota etkili başlayan takım Urla Belediyesi oldu. Kısa sürede etkili oyunuyla üst üste attıkları basketlerle öne geçen Urla takımı, maça hakim oldu ve üçüncü periyodu 61-57 önde tamamlamayı başardı. Son periyotta savunmasını artıran Bursa takımı karşısında zorlanmaya başlayan Gürespor oyuncuları, attıkları 3'lük basketlerle maçın sonlarına doğru öne geçti. Gürespor oyuncuları, rakibine geçit vermeyerek son saniyelere kadar mücadelesini sürdürdü ve maçı 74 -65 önde tamamladı. Urla Belediyesi takımı üst üste ikinci mağlubiyetini Edremit ilçesinde almış oldu. Maç sonunda Gürespor oyuncuları sevincini taraftarlarla paylaştı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri ise, Edremit takımından Pelin Küccük ve Urla takımından Cierra Joenell Robertson Warren oldu.

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