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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'u 68-62 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'u 68-62 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda bugün yapılan karşılaşmada Elazığ İl Özel İdare'nin Amerikalı pivotu Sheron Houston kaydettiği 35 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. İzmit Belediyespor'da ise en skorer isim 14 sayıyla Oya Salter oldu.

Başa baş geçen ilk periyot Elazığ ekibinin 12-11'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta ise her iki takım da hücumda etkili oynadı ve devreye İzmit Belediyespor'un 34-33'lük üstünlüğü ile girildi. Mücadelenin 3. periyotunda Elazığ İl Özel İdare etkili başlasa da son bölümde pota altında sayı üreten İzmit ekibi 52-46 periyotu üstün tamamladı. Nefesleri kesen son periyotta ise Elazığ ekibi daha az hata yaptı ve skora gitmeyi başardı. Esen Burcu Özdemir'in kritik saniyelerde bulduğu sayılarla mavi-beyazlı ekip, salondan 68-62'lik galibiyetle ayrıldı.

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