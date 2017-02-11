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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi, evinde karşılaştığı Ferko Ilgaz Hotel KBSK'ya 68-63 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi, evinde karşılaştığı Ferko Ilgaz Hotel KBSK'ya 68-63 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Ferko Ilgaz Hotel KBSK takımında Başak Altunbey 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Elazığ İl Özel İdarespor'da ise Sheron Houston'un 18 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 üstün kapatan deplasman ekibi, devre arasına da 15 sayı farkla 43-28'lik üstünlükle girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Elazığ İl Özel İdarespor bir nebze hareketlense de bu periyot Ferko Ilgaz Hotel KBSK'nin 56-44'lük üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta daha az hata yapan ve son dakikaları iyi domine eden Kastamonu ekibi, salondan 68-63'lük üstünlükle ayrılmasını bildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

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