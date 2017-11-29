Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 66 - Edirne Bld. Edirnespor: 49

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10. Haftasında Edirne Bld. Edirnespor takımını konuk eden Edremit Bld.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10. Haftasında Edirne Bld. Edirnespor takımını konuk eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da yavaş başladı. Gürespor, art arda attığı basketlerle ilk periyotta üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyod, 20-15 Gürespor'un lehine tamamlandı. Edirnespor takımı ikinci periyotta oyuna dahil olmakta zorlanırken, Gürespor oyuncuları etkili oyunuyla periyodu 40-25 skorla bitirerek soyunma odasına sevinçli gitti.

Üçüncü periyota daha seri şekilde başlayan Edirnespor oyuncuları, açığı kapatmak için yoğun mücadele gösterdi. Hızlı çıkışlarıyla oyuna hakim olan Gürespor, üçüncü periyodu 50-36'ya getirerek son periyoda rahat girdi. Dördüncü periyotta savunmasını güçlendirmeye çalışan Edirnespor oyuncuları, maçta hakimiyeti ele geçiremedi. Seyirci desteğini de arkasına alan Gürespor, son saniyelere kadar mücadelesini sürdürdü ve karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer isimler ise, Edirnespor takımından Molly Schlemer ve Gürespor takımından Waltiea Rolle oldu.