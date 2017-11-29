  • BIST 102.068
  • Altın 164,801
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 66 - Edirne Bld. Edirnespor: 49

» »
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 66 - Edirne Bld. Edirnespor: 49
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10. Haftasında Edirne Bld. Edirnespor takımını konuk eden Edremit Bld.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10. Haftasında Edirne Bld. Edirnespor takımını konuk eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da yavaş başladı. Gürespor, art arda attığı basketlerle ilk periyotta üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyod, 20-15 Gürespor'un lehine tamamlandı. Edirnespor takımı ikinci periyotta oyuna dahil olmakta zorlanırken, Gürespor oyuncuları etkili oyunuyla periyodu 40-25 skorla bitirerek soyunma odasına sevinçli gitti.

Üçüncü periyota daha seri şekilde başlayan Edirnespor oyuncuları, açığı kapatmak için yoğun mücadele gösterdi. Hızlı çıkışlarıyla oyuna hakim olan Gürespor, üçüncü periyodu 50-36'ya getirerek son periyoda rahat girdi. Dördüncü periyotta savunmasını güçlendirmeye çalışan Edirnespor oyuncuları, maçta hakimiyeti ele geçiremedi. Seyirci desteğini de arkasına alan Gürespor, son saniyelere kadar mücadelesini sürdürdü ve karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer isimler ise, Edirnespor takımından Molly Schlemer ve Gürespor takımından Waltiea Rolle oldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdar Bozkurt: “Oyunu Çirkinleştirmeden Oynadık”28 Kasım 2017 Salı 22:03
  • Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 5 - Sivas Belediyespor: 1 (Maç Sonucu)28 Kasım 2017 Salı 21:33
  • Tarık Çamdal Maç Boyunca Yuhalandı28 Kasım 2017 Salı 21:28
  • Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 8428 Kasım 2017 Salı 21:23
  • Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (İlk Yarı)28 Kasım 2017 Salı 20:28
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 90 - Fenerbahçe Gelişim: 5928 Kasım 2017 Salı 20:08
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (Maç Devam Ediyor)28 Kasım 2017 Salı 20:03
  • Erol Bulut: “Bizim İçin Lig Daha Önemli”28 Kasım 2017 Salı 19:58
  • İrfan Buz: “3-1’lik Net Bir Skorla Yeni Malatyaspor’u Yendik”28 Kasım 2017 Salı 19:58
  • Ziraat Türkiye Kupası: Osmanlıspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 128 Kasım 2017 Salı 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti